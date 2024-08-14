Afrika Birliği'nin M çiçeği salgını için 23 milyon dozdan fazla aşı temin edecek

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Nijerya Haber Ajansına göre, Kaseya, dün düzenlediği çevrim içi seminerde, 23 milyon dozdan fazla aşıyı güvence altına almak için net bir plan belirlediklerini ifade etti.

Kaseya, salgının başlamasıyla 10 milyon doz aşı temin ettiklerini, yıl sonuna kadar 23 milyon dozdan daha fazla aşıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Aşıların Afrika ülkelerinde bulunabilirliği ve dağıtımı konusunda herhangi bir güven sorunu olmadığını belirten Kaseya, güçlü bir aşılama kampanyası, güçlendirilmiş gözetim ve gelişmiş tanı yöntemlerine duyulan ihtiyacı da vurguladı.

Kaseya, M çiçeği ile ilgili belirsizliklere işaret ederek salgınla mücadele için uzun vadeli ve kritik bir planlamaya ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Afrika Birliğinin, ihtiyacı olan ülkelere aşıların kolayca ulaştırılmasını sağlamak için ortaklarla ve üreticilerle birlikte çalıştıklarını anlatan Kaseya, "M çiçeğinde tam olarak neler oluyor anlamış değiliz. Endişelerimizden biri de bu. Dolayısıyla aşılama konusunda uzun vadeli bir plana ihtiyacımız olduğu çok net." dedi.

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Kaseya, "Afrika CDC, aşılama kampanyası ve uygulanmakta olan diğer önlemler hakkında sürekli güncellemeler ve ayrıntılar sağlamak için haftalık basın toplantıları düzenlemeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.