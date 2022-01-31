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Afrika Birliği, Burkina Faso’nun üyeliğini askıya aldı

#Afrika Birliği#Burkina Faso#Dünya
Afrika Birliği, Burkina Faso’nun üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği (AU), geçen hafta gerçekleştirilen darbe nedeniyle Burkina Faso’nun üyeliğinin askıya aldığını duyurdu.

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Afrika Birliği (AU), Burkina Faso’daki darbe girişimi sonrası ülke hakkında yeni bir karar aldı. Burkina Faso’da geçen hafta Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek darbe girişiminde bulunulmasının ardından Afrika Birliği, Burkina Faso’nun üyeliğini askıya aldığını açıkladı. Afrika Birliği’nin 15 üyeli Barış ve Güvenlik Konseyi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Burkina Faso’da anayasal düzen etkin bir şekilde yeniden oluşturulana kadar ülkenin tüm Afrika Birliği faaliyetlerine katılımı askıya alındı” ifadelerini kullandı.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçtiğimiz cuma günü Burkina Faso’nun üyeliğini askıya almış ve cumartesi günü iktidardaki cuntayla görüşmek üzere bir heyet göndererek ülkenin Devlet Başkanı Kabore’nin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Afrika Birliği son 18 ay içinde, Mani ve Gine ülkelerinde gerçekleştirilen darbe nedeniyle ülkelerin üyeliklerinin askıya aldığını duyurmuştu. AU ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında da yine ülke içerisindeki darbe nedeniyle Sudan’ın üyeliğinin de askıya aldığını açıklamıştı.

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#Afrika Birliği#Burkina Faso#Dünya

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