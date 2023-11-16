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AFP'ye Filistin sorgusu: Haberleri yeterince 'İsrail yanlısı' bulunmadı

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#Afp#İsrail#Gazze
AFPye Filistin sorgusu: Haberleri yeterince İsrail yanlısı bulunmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 16:43

Uluslararası haber ajansı AFP'nin CEO'su Fabrice Fries, haberleri yeterince 'İsrail yanlısı' bulunmadığı için Senato Komitesi tarafından sorguya alındı.

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İsrail-Hamas savaşı bir ayı geride bırakırken uluslararası haber ajansı AFP'nin CEO'su Fabrice Fries ve dış haberler editörü Phil Chetwynd, dikkat çeken bir nedenden dolayı Senato Komitesi tarafından sorgulandı.

HAMAS'A TERÖRİST DEMEDİKLERİ İÇİN ELEŞTİRİLİYORLAR

Haberlerinde "antisemitik, Yahudi, İslamcı" gibi ifadeler kullanmayan AFP, İsrail-Hamas savaşına ilişkin haberlerde yeterince 'İsrail yanlısı' davranmadıkları için eleştiri oklarının hedefinde.

Ajans özellikle Hamas mensuplarına 'terörist' kelimesini kullanmaması nedeniyle eleştiriliyor.

AFPye Filistin sorgusu: Haberleri yeterince İsrail yanlısı bulunmadı

FRİES: SUÇLAMALAR ALÇAKÇA

AFP'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili haberlerinde 'önyargılı' davrandığı ve 'Filistin yanlısı' haber yaptığı iddialarına cevap veren Fries, komiteye yaptığı açıklamada suçlamaların 'ciddi ve alçakça' olduğunu vurguladı.

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20 YILI AŞKIN SÜREDİR UYGULANAN BİR KURAL

'Terörist' kelimesinin kaynak gösterilmeden kullanılmamasının bir yayın politikası olduğuna dikkat çeken Fries, "Bu kural 20 yılı aşkın bir süredir yürürlüktedir ve istisnasız herkes için geçerlidir" dedi.

Fries, AFP'nin 'bağımsız' yayıncılığının 'taraflı' olarak değerlendirilemeyeceğini vurgularken, AFP editörü Chetwynd ise bu politikanın sahadaki AFP çalışanlarını korumak için de önemli olduğunuöne sürdü.

AFPye Filistin sorgusu: Haberleri yeterince İsrail yanlısı bulunmadı
AŞIRI SAĞCI VEKİLLERİN HEDEFİNDE

AFP, İsrail hükümetinin Hamas'ın sürpriz saldırısının görüntülerini yayınlamasının hemen ardından Fransızca bir makale yazmadığı için de eleştiriliyor.

Aşırı sağcı vekiller AFP'ye 'Fransa-Filistin Ajansı' ajansı diyerek ajansı "Yahudi karşıtlığını artırmakla" suçlamış ve hükümetten hesap sorulmasını istemişti. 

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#Afp#İsrail#Gazze

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