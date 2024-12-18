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AFP'den Erdoğan analizi: Kartlarını iyi oynadı, kıskanılacak bir pozisyona sahip! "Hiç şüphe yok ki bu Erdoğan'ın yıldızının parladığı bir dönem"

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#Recep Tayyip Erdoğan#Suriye#Somali
AFPden Erdoğan analizi: Kartlarını iyi oynadı, kıskanılacak bir pozisyona sahip Hiç şüphe yok ki bu Erdoğanın yıldızının parladığı bir dönem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 09:29

Analistlere göre Beşşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Afrika Boynuzu'nda önemli bir barış anlaşmasına aracılık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası konumunu daha da güçlendirdi ve şimdi Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için hazır.

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AFP haber ajansı bölgedeki son gelişmelerle ilgili hazırladığı bir analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki güçlenen rolüne dikkat çekti ve Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya da hazır bir pozisyona geldiğini yazdı.

Türkiye'nin Esad rejiminin devrilmesinde doğrudan rol oynamasa bile Suriyeli muhaliflerle uzun bir süredir devam eden ilişkisi olduğunu belirten AFP son gelişmelerle birlikte Türkiye'ye Şam'a doğrudan bir hat açıldığını yazdı.

AFPden Erdoğan analizi: Kartlarını iyi oynadı, kıskanılacak bir pozisyona sahip Hiç şüphe yok ki bu Erdoğanın yıldızının parladığı bir dönem

ERDOĞAN'DAN BİR DİPLOMATİK ZAFER DAHA

HTŞ önderliğindeki muhalif grupların Şam'ı ele geçirerek Esad rejimini devirmesinin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın HTŞ lideri Ebu Muhammed el Golani (gerçek adı Ahmed el-Şaraa) ile görüşen ilk yüksek profilli isim olduğuna dikkat çeken AFP, aynı hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ile Somali arasında bir yıldır süren anlaşmazlığın sona ermesine aracılık ederek bir başka diplomatik zafere imza attığını vurguladı.

AFPden Erdoğan analizi: Kartlarını iyi oynadı, kıskanılacak bir pozisyona sahip Hiç şüphe yok ki bu Erdoğanın yıldızının parladığı bir dönem

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TRUMP'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Bu gelişmelerden sadece birkaç gün sonra ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın Erdoğan'dan övgü ile bahsettiğinin altını çizen ajans, seçilmiş başkanın "Şu anda Suriye'de pek çok belirsizlik var. Kimse ne olacağını bilmiyor. Bence Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Erdoğan çok akıllı ve iyi anlaştığım bir adam ” sözlerini ön plana çıkardı.

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ERDOĞAN KARTLARINI İYİ OYNADI, KISKANILACAK BİR POZİSYONA SAHİP

Marlow Global araştırma direktörü Anthony Skinner AFP'ye yaptığı açıklamada Erdoğan'ın güç ve güvenlik açısından uzun vadeli bir strateji izlediğini belirterek, “Erdoğan hükümeti, Türkiye'nin hem kendi arka bahçesinde hem de daha uzaklarda elini güçlendirmek için hem devlet hem de devlet dışı aktörlerle ilişkilerini dikkatle geliştirdi” dedi.

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Erdoğan'ın stratejisinin sonuçlarının Suriye ve Afrika Boynuzu'nda açıkça görüldüğünü belirten Skinner, "Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve Suriye konusunda kıskanılacak bir pozisyona sahip” ifadelerini kullandı.

AFPden Erdoğan analizi: Kartlarını iyi oynadı, kıskanılacak bir pozisyona sahip Hiç şüphe yok ki bu Erdoğanın yıldızının parladığı bir dönem

ANKARA KENDİNDEN EMİN

AFP, Erdoğan'ın ayrıca Hartum ve Abu Dabi arasında yaşanan anlaşmazlığı çözmek için de devreye girmeyi teklif ettiğini hatırlatırken, Uluslararası güvenlik profesörü Max Abrahms Suriye'de yaşanan gelişmelerin “en büyük kazananının” Erdoğan olduğunu söyledi.

Ankara'nın Türkiye sınır boyunca kontrolü sağlamlaştırırken terör örgütü PKK tehdidini azaltmak için harekete geçmesinin muhtemel olduğunu belirten Abrahms, Trump yönetiminin Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararının terör örgütü PKK YPG'yi zayıflatacağını ve bunun da Erdoğan'ı memnun edeceğini vurguladı.

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Analizde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Bu yeni dönemde PKK/YPG terör örgütü Suriye’de ortadan kaldırılacak. Hem biz hem de Suriye’nin yeni yönetimi bunu istiyor" sözlerine yer verilirken Ankara'nın kendinden emin olduğu vurgulandı.

AFPden Erdoğan analizi: Kartlarını iyi oynadı, kıskanılacak bir pozisyona sahip Hiç şüphe yok ki bu Erdoğanın yıldızının parladığı bir dönem

"HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ BU ERDOĞAN'IN YILDIZININ PARLADIĞI BİR DÖNEM"

Verisk Maplecroft'un kıdemli analisti Hamish Kinnear ise Esad'ın devrilmesinin Türkiye'de ikamet eden mültecilerin geri dönmesinin ve Ankara'nın nüfuzunun artmasının önünü açtığını belirtti ve “Türkiye hem Kiev hem de Moskova ile konuşabildiği için teoride Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yapmak için iyi bir konumda." dedi ve ekledi;

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"Hiç şüphe yok ki bu Erdoğan'ın yıldızının parladığı bir dönem"

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#Recep Tayyip Erdoğan#Suriye#Somali

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