×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Afiş ve pankartlı protesto: Bezos’a Venedik’te ‘yer yok’

Güncelleme Tarihi:

#Jeff Bezos#Venedik#Protesto
Afiş ve pankartlı protesto: Bezos’a Venedik’te ‘yer yok’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 07:00

Nişanlısı Lauren Sanchez ile önümüzdeki günlerde evlenecek olan Amazon’un sahibi milyarder Jeff Bezos, Venedik’teki milyon dolarlık düğün öncesi ‘Bezos’a Yer Yok’ adlı aktivist grup tarafından protesto edildi.

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Jeff Bezos (61), gazeteci sevgilisi Lauren Sanchez (55) ile Venedik’te gerçekleşecek düğünü öncesi yerel halkın tepkisiyle karşı karşıya. ‘No Space for Bezos’ (Bezos’a Yer Yok) adlı aktivist grup, Bezos’un düğününün şehrin tarihi dokusuna ve sosyal yapısına zarar vereceği endişesiyle şehir meydanında protestolar düzenliyor. Venedik’in Campo San Giacometo Meydanı’nda düzenlenen protestoda, çok sayıda aktivist Bezos karşıtı pankartlar açtı.

Afiş ve pankartlı protesto: Bezos’a Venedik’te ‘yer yok’

BEZOS KARŞITI PANKARTLAR

Aktivistler, şehrin San Giorgio Maggiore Kilisesi’nin çan kulesine asılan ve üzerine çarpı atılmış şekilde “Bezos” yazılı olan pankartın önünde Venediklilere hitaben konuşma yaptı. Aktivist grup, Venedik’te milyarderlerin lüks etkinliklerinin ve turizm nedeniyle artan konut fiyatlarının yerel halkın yaşamını zorlaştırdığını vurguluyor.

Haberin Devamı

Afiş ve pankartlı protesto: Bezos’a Venedik’te ‘yer yok’

KUTLAMALAR 3 GÜN SÜRECEK

Bezos ve nişanlısı Sanchez, düğünün yapılacağı tarihi resmi olarak açıklamamış olsa da, 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Afiş ve pankartlı protesto: Bezos’a Venedik’te ‘yer yok’

Görkemli düğünün ardından üç gün boyunca kutlamalar yapılacağı ve kutlama için olası mekânlar arasında Scuola Grande della Misericordia binası ve San Giorgio adasının da yer alacağı belirtiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jeff Bezos#Venedik#Protesto

BAKMADAN GEÇME!