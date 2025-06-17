Afiş ve pankartlı protesto: Bezos’a Venedik’te ‘yer yok’

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Dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Jeff Bezos (61), gazeteci sevgilisi Lauren Sanchez (55) ile Venedik’te gerçekleşecek düğünü öncesi yerel halkın tepkisiyle karşı karşıya. ‘No Space for Bezos’ (Bezos’a Yer Yok) adlı aktivist grup, Bezos’un düğününün şehrin tarihi dokusuna ve sosyal yapısına zarar vereceği endişesiyle şehir meydanında protestolar düzenliyor. Venedik’in Campo San Giacometo Meydanı’nda düzenlenen protestoda, çok sayıda aktivist Bezos karşıtı pankartlar açtı.

BEZOS KARŞITI PANKARTLAR

Aktivistler, şehrin San Giorgio Maggiore Kilisesi’nin çan kulesine asılan ve üzerine çarpı atılmış şekilde “Bezos” yazılı olan pankartın önünde Venediklilere hitaben konuşma yaptı. Aktivist grup, Venedik’te milyarderlerin lüks etkinliklerinin ve turizm nedeniyle artan konut fiyatlarının yerel halkın yaşamını zorlaştırdığını vurguluyor.

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KUTLAMALAR 3 GÜN SÜRECEK

Bezos ve nişanlısı Sanchez, düğünün yapılacağı tarihi resmi olarak açıklamamış olsa da, 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Görkemli düğünün ardından üç gün boyunca kutlamalar yapılacağı ve kutlama için olası mekânlar arasında Scuola Grande della Misericordia binası ve San Giorgio adasının da yer alacağı belirtiliyor.