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Dünya
Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Afganistan’ın yıldız kadın popçusu İstanbul’a sığındı

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Afganistan’ın yıldız kadın popçusu İstanbul’a sığındı

Afganistan’ın en ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed de Taliban’ın iktidarı ele geçirmesiyle ülkeden kaçtı.

Artık bir mülteci olarak hayatına devam edecek olan Sayeed, uçaktaki hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Sayeed, “Hayattayım. Unutulmaz uykusuz gecelerden sonra Doha’ya (Katar) vardım. Ve İstanbul’daki evime gitmek için uçuşumu bekliyorum” dedi. Amerikan kargo uçağı ile ülkeyi terk eden Sayeed, aynı zamanda ülkede yayınlanan şarkı yarışması ‘The Voice’un da jüri üyeliğini yapıyordu.

Instagram’da 1.3 milyon takipçisi bulunan 36 yaşındaki Sayeed, Farsça ve İngilizce olarak şu ifadelere yer verdi: “Son röportajlarımdan birinde, ‘Vatanımı terk eden son asker olacağım’ demiştim. Ve ilginçtir ki aynen böyle oldu. Dilerim güzel insanlarımız, son değişiklikler ile birlikte, intihar bombası ve patlama korkusu olmadan huzurlu bir şekilde yaşar. Kalbim, aklım ve dualarım daima sizinle olacak!”

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