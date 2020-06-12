DHA- AA
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil’in merkezinde yer alan Sher Shah Suri Cami’de Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bombalı saldırının henüz üstlenilmediği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Camiye çok sayıda polis ve ambülans sevk edildiği ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Şirşah Suri Camisi'nde minbere yerleştirilen bombanın cuma namazı sırasında patlatıldığını söyledi.
Saldırıda cami imami ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 8 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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