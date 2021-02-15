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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Afganistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

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Afganistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
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Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, sivilleri hedef almanın ve öldürmenin tüm insani değerlere, İslami kurallara aykırı olduğu bildirildi.

Afganistan hükümetinin bu olayı kınadığı ifade edilen mesajda, küresel terörizmin kurbanı olan Afganistan'ın Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

Afganistan'ın terörle mücadelede dost ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu vurgulandı.

Mesajda ayrıca, "Türk halkının ve devletinin acısını paylaşıyoruz, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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