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Afganistan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi

#Afganistan#Taliban#Doha
Afganistandan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayollarına ait uçak Dohaya indi

Taliban'ın yönetime gelmesinden sonra başlayan Afgansitan'dan tahliyeler devam ediyor. Bugün Doha'ya inen170 yolcunun bulunduğu uçakta Afganistan, ABD ve Avrupa vatandaşları bulunuyor.

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Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Havalimanı'ndan tahliye edilen 170 kişiyi taşıyan bir uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya indiği bildirildi.

Katar medyasında yer alan haberlere göre, Kabil Havalimanı'ndan Katar Havayolları'na ait bir uçak ile tahliye edilen Afganistan, ABD ve Avrupa vatandaşı yaklaşık 170 kişinin bulunduğu üçüncü uçak Doha'ya iniş yaptı.

ABD'nin, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'dan daha fazla ABD ve Afgan vatandaşlarının tahliye operasyonlarındaki çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti.

9-10 Eylül'de Amerikalı ve Avrupalı ​​yolcuları taşıyan iki uçak ülkelerine hareket etmeden önce Kabil'den Doha'ya gelmişti.

Katar, Taliban'la güvenli geçiş anlaşmasının ardından tahliyelere devam ediyor.

Kaynak: AA

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#Afganistan#Taliban#Doha