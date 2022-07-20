Afganistan'dan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

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Associated Press haber ajansının (AP) bugün Afganistan'dan geçtiği kareler tüm dünyanın kanını dondurdu.

Ülkenin yıllardır en büyük sorunlarından biri olan uyuştucu bağımlılığı her yıl binlerce kişinin ölümüne neden oluyor. Özellikle son dönemde savaş ve yıkıcı deprem sonrası artan yoksulluk milyonlarca kişiyi uyuşturucu bağımlısı haline getirdi. Taliban yetkilileri baskınlar düzenleyip bağımlıları toplasa da ülkenin her bir yanından acı manzaralar gelmeye devam ediyor.



Ajanslara düşen görüntülerde uyuşturucudan dolayı hayatını kaybeden insanların çöpler arasında yattığı görünürken ülkenin köpeklerine dahi uyuşturucu verildiği görüldü.



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Afganistan şu anda dünyanın en büyük afyon ve eroin üreticisi ve önemli bir meth kaynağı olarak görülüyor.

2015 YILINDA 2.3 MİLYON KİŞİ UYUŞTURUCU KULLANIYORDU

BM tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırma o yıl ülkede 2,3 milyona kadar insanın uyuşturucu kullandığını ve bu rakamın nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğunu ortaya koymuştu. Şimdi 7 yıl sonra net rakam bilinmiyor ancak bu rakamın arttığından herkes emin.



Yaklaşık bir yıl önce iktidarı ele geçiren Taliban, haşhaş ekimini ortadan kaldırmak için agresif bir kampanya başlattı. Yetkililer ayrıca uyuşturucu bağımlılarını bakım şartlarının son derece kötü olduğu toplama kamplarında tutuyor.

Bu yazın başında uyuşturucu kullananların toplandıkları alanlara yapılan baskınlarda yaklaşık 1500 kişi toplanarak uyuşturucu tedavi merkezine dönüştürülen eski bir ABD askeri üssüne götürüldü.



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Avicenna Uyuşturucu Tedavisi Tıp Hastanesi adı verilen bu merkezden gelen görüntülerde uyuşturucu bağımlıların son derece zayıf, bakıma muhtaç halleri dikkat çekiyor.

Ülke geçtiğimiz Ağustos ayında Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası uluslararası yardımların kesilmesi ile ciddi bir ekonomik çöküşün içerisine girdi. Bir zamanlar zar zor geçinebilen aileler artık zar zor yiyecek bulabilecek hale geldi.



Ülkede milyonlarca kişi yoksulların safına katılırken çok sayıda evsiz kişi parklarda, köprülerin altında ve kanalizasyonlarda yaşıyor.