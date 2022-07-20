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Afganistan'dan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

#Afganistan#Uyuşturucu#Uyuşturucu Bağımlılığı
Afganistandan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

Yıllardır süren savaş ve yıkıcı deprem sonra ekonomik çöküşe giren ve milyonlarca insanın karnını doyurmakta zorluk çektiği Afganistan uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmeye çalışıyor. Ülkeden gelen son görüntülerde sokak köpeklerine bile uyuşturucu verildiği görüldü.

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Associated Press haber ajansının (AP) bugün Afganistan'dan geçtiği kareler tüm dünyanın kanını dondurdu.

Ülkenin yıllardır en büyük sorunlarından biri olan uyuştucu bağımlılığı her yıl binlerce kişinin ölümüne neden oluyor. Özellikle son dönemde savaş ve yıkıcı deprem sonrası artan yoksulluk milyonlarca kişiyi uyuşturucu bağımlısı haline getirdi. Taliban yetkilileri baskınlar düzenleyip bağımlıları toplasa da ülkenin her  bir yanından acı manzaralar gelmeye devam ediyor.

Afganistandan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

KÖPEKLERİ BİLE BAĞIMLI HALE GETİRMİŞLER

Ajanslara düşen görüntülerde uyuşturucudan dolayı hayatını kaybeden insanların çöpler arasında yattığı görünürken ülkenin köpeklerine dahi uyuşturucu verildiği görüldü.

Afganistandan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

Afganistan şu anda dünyanın en büyük afyon ve eroin üreticisi ve önemli bir meth kaynağı olarak görülüyor.

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2015 YILINDA 2.3 MİLYON KİŞİ UYUŞTURUCU KULLANIYORDU

BM tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırma o yıl ülkede 2,3 milyona kadar insanın uyuşturucu kullandığını ve bu rakamın nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğunu ortaya koymuştu. Şimdi 7 yıl sonra net rakam bilinmiyor ancak bu rakamın arttığından herkes emin.

Afganistandan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

BASKIN DÜZENLEYİP TOPLAMA KAMPLARINA ALDILAR

Yaklaşık bir yıl önce iktidarı ele geçiren Taliban, haşhaş ekimini ortadan kaldırmak için agresif bir kampanya başlattı. Yetkililer ayrıca uyuşturucu bağımlılarını bakım şartlarının son derece kötü olduğu toplama kamplarında tutuyor.

Bu yazın başında uyuşturucu kullananların toplandıkları alanlara yapılan baskınlarda yaklaşık 1500 kişi toplanarak uyuşturucu tedavi merkezine dönüştürülen eski bir ABD askeri üssüne götürüldü.

Afganistandan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

Avicenna Uyuşturucu Tedavisi Tıp Hastanesi adı verilen bu merkezden gelen görüntülerde uyuşturucu bağımlıların son derece zayıf, bakıma muhtaç halleri dikkat çekiyor.
Afganistandan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

EVSİZLER KÖPRÜ ALTLARINDA YAŞIYOR

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Ülke geçtiğimiz Ağustos ayında Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası uluslararası yardımların kesilmesi ile ciddi bir ekonomik çöküşün içerisine girdi. Bir zamanlar zar zor geçinebilen aileler artık zar zor yiyecek bulabilecek hale geldi.

Afganistandan rahatsız edici kareler... Sokak köpeklerine bile uyuşturucu veriliyor

Ülkede milyonlarca kişi yoksulların safına katılırken çok sayıda evsiz kişi parklarda, köprülerin altında ve kanalizasyonlarda yaşıyor.

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#Afganistan#Uyuşturucu#Uyuşturucu Bağımlılığı

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