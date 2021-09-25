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Afganistan'dan gelen son görüntüler kan dondurdu!

#Taliban#Afganistan#İnfaz
Afganistandan gelen son görüntüler kan dondurdu

Afganistan'daki Herat kentinin ana meydanı Taliban'ın geçmişteki bazı yöntemlerine dönüşün sinyalini verdiği korkunç bir görüntüye şahit oldu. İdam edilen dört kişi şehir meydanında vinçlere asılarak sergilendi.

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ABD'nin çekilmesi sonrası Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban rejiminin ilk halka açık idamı Herat kentindeki meydanda gerçekleşti. Şehir meydanına vinçlerle getirilen cesetleri kalabalık dehşet içinde izledi.

Afganistandan gelen son görüntüler kan dondurdu


"ADAM KAÇIRMA OLAYINA KARIŞTILAR POLİSLER ÖLDÜRDÜ"

Meydan kenarında eczane işleten Vezir Ahmed Seddiqi, AP'ye yaptığı açıklamada meydana dört ceset getirildiğini ve üç cesedin teşhir edilmek üzere şehrin diğer meydanlarına taşındığını söyledi.

Talibandan kan donduran açıklama: Uzuv kesme ve idamlara devam edeceğiz

İlgili Haber:Taliban'dan kan donduran açıklama: Uzuv kesme ve idamlara devam edeceğiz!

Taliban meydanda yaptığı açıklamada, dördünün bir adam kaçırma olayına karışırken yakalandığını ve polis tarafından öldürüldüğünü belirtti.

UZUV KESME VE İDAMLARIN BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞLARDI

Taliban yönetimi ele geçirdiğinde ılımlı açıklamalar yapmaya çalışsa da gelen son görüntüler tüm dünyayı sarstı. Örgüt, dün yaptığı açıklamada uzuv kesme ve idamların tekrar başlayacağını duyurmuştu.

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Afganlar ve tüm dünya, Taliban'ın 1990'ların sonundaki sert kurallarını yeniden oluşturup oluşturmayacağını görmek için takipte. Grubun liderleri, video ve cep telefonları gibi teknolojik değişiklikleri benimsiyor olsalar bile,  katı dünya görüşlerinde pek bir değişiklik olduğu gözlemlenmiyor.

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#Taliban#Afganistan#İnfaz