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Afganistan'dan başka ülkelere kaçan Afganlara 'Geri dönün' çağrısı

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#Afganistan#Afgan Göçmenler#Molla Muhammed Hasan Ahund
Afganistandan başka ülkelere kaçan Afganlara Geri dönün çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 15:24

Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetimi ele geçirmesinin ardından başka ülkelere kaçan Afganlara ülkelerine geri dönmeleri için çağrı yaptı.

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Ahund, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkeden kaçan tüm Afganların "eve dönmekte serbest olduğunu" ve "kimsenin onlara zarar vermeyeceğini" belirterek, "Atalarınızın topraklarına dönün ve barış ortamında yaşayın." ifadesini kullandı.

Ahund, ayrıca ülkelerine dönen Afganlara uygun hizmetler sunulması ve barınak sağlanması için yetkililere talimat verdiğini bildirdi.

ABD ve NATO'nun 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından çok sayıda Afgan ülkelerini terk etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Haziran'da "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek Afganistan dahil 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.

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#Afganistan#Afgan Göçmenler#Molla Muhammed Hasan Ahund

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