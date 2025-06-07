Afganistan'dan başka ülkelere kaçan Afganlara 'Geri dönün' çağrısı

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Ahund, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkeden kaçan tüm Afganların "eve dönmekte serbest olduğunu" ve "kimsenin onlara zarar vermeyeceğini" belirterek, "Atalarınızın topraklarına dönün ve barış ortamında yaşayın." ifadesini kullandı.

Ahund, ayrıca ülkelerine dönen Afganlara uygun hizmetler sunulması ve barınak sağlanması için yetkililere talimat verdiğini bildirdi.

ABD ve NATO'nun 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından çok sayıda Afgan ülkelerini terk etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Haziran'da "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek Afganistan dahil 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.