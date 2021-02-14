Afganistan’daki patlamanın görgü tanıkları Türk şoförler, o anları anlattı

Türk TIR şoförleri o anları anlatırken “Afganistan’a geldiğimizde bugün veya yarın yükünüz boşaltılacak diye bize bilgi verildi. Etrafımız patlayıcı maddeyle dolu olan tankerlerle çevriliydi. Yanımızda Afganistanlı bir şoförün kullandığı tanker sızıntı yapıyor ve şoför güvenliğe bilgi veriyor ‘Benim aracımda sızıntı var, bana yardımcı olur musunuz? Beni sıradan çıkartın' diyor. Güvenlik ise şoföre ‘Sen yalan söylüyorsun, sollayarak sırasının önüne geçmeye çalışıyorsun’ diyerek geri gönderiyor. Ardından bizden 30 metre uzaklıkta bir patlama meydana geldi” ifadelerini kullandı.



'SAĞLIK DURUMUMUZ GAYET İYİ'



Şoförler patlama sırasında araçlarının dışında bulunduklarını ve daha sonra araçlarına dönemediklerini söyledi. TIR’larda bulunan para, kıyafet ve benzeri gereksinimlerini alamadıklarını ifade eden şoförler “Cebimizde sadece pasaportlarımızla kendimizi boş bir araziye attık. Olay sonrasında Türkiye Büyükelçiliğimiz, bize taksi gönderdi ve bizi otele yerleştirdi. Sağlık durumumuz gayet iyi” dedi.