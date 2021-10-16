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Afganistan’daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

#DEAŞ#Afganistan#Taliban
Afganistan’daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne düzenlenen terör eylemini üstlendiğini açıkladı.

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Terör örgütünün sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada, saldırının iki intihar bombacısı aracılığıyla düzenlendiği belirtilerek, bu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Yerel yetkililer, Fatimiyye Camisi'ne düzenlene saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki bir camiye de 8 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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#DEAŞ#Afganistan#Taliban

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