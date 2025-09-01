Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı: Yollar çöktü, arama kurtarma çalışmaları durma noktasına geldi

Haberin Devamı

Celalabad ilçesinin 27 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerden 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Afganistan'ın doğusundaki Kunar velayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 500' den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirten yetkili, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Yetkili, depremde ilk belirlemelere göre 500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini,100'den fazla kişinin de yaralandığını, ölü sayısının yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin olduğunu doğruladı.

Mücahid, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

TALİBAN: CAN VE MAL KAYBI VAR

Taliban hükümeti, depremin ülkenin doğusundaki bazı illerde can ve mal kaybına yol açtığını açıkladı. Hükümetin yaptığı açıklamada, "yerel yetkili ve bölge sakinlerinin şu anda depremden etkilenen insanları kurtarmak için çalıştığı ve merkezden illere destek ekipleri gönderildiği" kaydedildi.

Taliban, depremin ciddi hasara neden olduğunu kaydetti. Açıklamada, kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ve yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

KUNAR'DA AĞIR HASAR

BBC’nin haberine göre, depremden en çok etkilenen bölge Kunar vilayeti oldu. Bölge sakinleri, yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Kunar’ın Sawkai ilçesinde 20 kişi yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bir köyde 35 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bölgeden gelen görüntülerde, onlarca kişinin dağlarla çevrili açık alanlarda toplandığı görüldü. Tanıklar, yaralıların sedyelerle taşındığını ve çocukların battaniyelere sarılı halde yerde yattığını kaydetti.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İLK VERİLER

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde cep telefonu sinyalinin zayıf olması nedeniyle net can kaybı rakamlarına ulaşamadıklarını açıkladı. Bakanlık, ilk belirlemelere göre Laghman ve Nangarhar illerinde toplam 330 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, Laghman’da 80, Nangarhar’da ise 250 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, Kunar’daki yaralı sayısının bu rakamların da üzerinde olduğunu bildirdi.

Bölgenin ciddi şekilde etkilendiğini belirten yetkililer, kesin verilerin ilerleyen saatlerde netleşeceğini ifade etti.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, halkın güvenlik nedeniyle açık alanlarda beklediğini kaydetti.

Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanların halen enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte arama çalışmalarının hızlanacağı aktarıldı.