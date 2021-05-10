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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Afganistan'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 11 ölü, 28 yaralı

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Afganistan'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 11 ölü, 28 yaralı

Afganistan'ın Zabul vilayetinde yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un Şehri Safa ilçesinin Muska bölgesinde yola tuzaklanan bombanın, sivilleri taşıyan yolcu otobüsünün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını ifade eden Siyal, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıkladı.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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