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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban saldırısında 5 korucu öldü

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Afganistan'da Taliban saldırısında 5 korucu öldü
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Patu ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 5 korucu hayatını kaybetti.

Daykundi Emniyet Amiri Nakibullah Malistani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Patu ilçesinin Zin köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Malistani, saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini, 6 korucunun yaralandığını belirtti.

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