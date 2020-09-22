Afganistan'da Taliban saldırılarında son iki haftada 98 sivil öldü

Afganistan'da son iki hafta içerisinde Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 98 sivilin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların ülkenin 24 vilayetinde son iki haftada düzenlediği çeşitli saldırılarda, 98 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırılarda 230 sivilin yaralandığını ifade eden Aryen, en çok can kaybının Tahar ve Nangarhar vilayetlerinde olduğunu belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.