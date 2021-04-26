Afganistan'da Taliban polis aracına saldırdı: 8 ölü

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gül Haydar Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Logar'ın Muhammed Aga ilçesindeki bakır madeninin güvenliğini sağlayan polis aracına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ahmadi, saldırıda madenin güvenliğini sağlayan 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Militanlar daha önce de aynı madende çalışan güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlemişti.

Bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan da istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara