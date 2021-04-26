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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban polis aracına saldırdı: 8 ölü

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Afganistan'da Taliban polis aracına saldırdı: 8 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gül Haydar Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Logar'ın Muhammed Aga ilçesindeki bakır madeninin güvenliğini sağlayan polis aracına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ahmadi, saldırıda madenin güvenliğini sağlayan 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Militanlar daha önce de aynı madende çalışan güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlemişti.

Bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan da istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

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