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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 07.01.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 5 ölü

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Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 5 ölü
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Afgan yetkililer Uruzgan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uruzgan Valisi Muhammed Ömer Şirzad, basına yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan'ın Trinkot şehrindeki 2 polis karakoluna eş zamanlı saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını ifade eden Şirzad, ayrıca 11 militanın öldürüldüğünü, 14 militanın da yaralandığını belirtti.

Vali Şirzad, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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