Afganistan'da Taliban ikinci vilayet merkezini ele geçirdi

Afganistan'da son 24 saat içinde ikinci vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti.

Yetkililer, militanların, ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirdiğini belirtti.

Cüzcan Vali Yardımcısı Abdul Kadır Maliye, AA muhabirine, iki gündür Şibirgan şehrinde militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışmalar sonucu öğleden sonra Şibirgan merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Maliye, şuan tüm kamu binalarının militanların elinde olduğunu belirtti.

Maliye, güvenlik güçlerinin şehir merkezi dışında bulunan havalimanına geri çekildiğini kaydetti.

Maliye, ayrıca Cüzcan vilayetinin son ilçesi olan Hoca Dukuh'nun da Taliban kontrolüne geçtiğini vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Cüzcan vilayetinde tamamen hakimiyet sağladıkları ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdikleri iddia edildi.

Türkmenistan sınırında yer alan ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un kalesi olarak bilinen Şibirgan kentinde, çoğunluğu Türkmen ve Özbek Türklerinden oluşan yarım milyondan fazla kişi yaşıyor.

Öte yandan militanlar, Afganistan'ın İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezini ele geçirmişti.

TALİBAN, KUZEYDOĞU VİLAYETLERDE BASKISINI ARTTIRDI

Taliban militanları, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan, Tahar ve Kunduz vilayetlerinin merkezlerine yönelik saldırılarını arttırdı.

Emniyet yetkilileri, militanların, Badahşan'ın merkezi Faizabad ve Tahar'ın merkezi Talukan şehirlerine düzenlediği saldırıların geri püskürtüldüğünü bildirdi.

Yetkililer, yaşanan çatışmalarda militanların ağır kayıp vererek geri çekildiğini kaydetti.

Diğer taraftan Kunduz Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Kunduz vilayet merkezinde militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Stratejik konuma sahip olan kuzey doğu vilayetlerinden Badahşan, Tacikistan, Pakistan ve Çin sınırında yer alırken Tahar ve Kunduz vilayetleri ise sadece Tacikistan ile sınırı bulunuyor.

TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, Kunduz ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM’ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

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