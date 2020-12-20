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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil hayatını kaybetti

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Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil hayatını kaybetti
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Afganistan'da son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 500 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, son 3 ayda ülke genelinde çeşitli saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 500 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 1050'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

Aryen, sivilleri öldürmenin savaş suçu olduğunu kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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