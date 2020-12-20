Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 500 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, son 3 ayda ülke genelinde çeşitli saldırılar düzenlediğini söyledi.
Saldırılarda 500 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 1050'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.
Aryen, sivilleri öldürmenin savaş suçu olduğunu kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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