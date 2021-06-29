Afganistan'da son 24 saatte 3 ilçe Taliban kontrolüne geçti

Gazne Milletvekili Hudad İrfani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gazne'nin Hoca Ömeri, Vaiz ve Mukur ilçelerine eş zamanlı saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılar sonucu söz konusu üç ilçenin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden İrfani, güvenlik güçlerinin bu ilçelerden geri çekildiğini belirtti.

İrfani, Taliban'ın bu gidişle Gazne vilayetinin tamamını ele geçirebileceği uyarısında bulundu. Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saatte 5 ilçenin kontrol altına alındığı iddia edildi.

İKİ İLÇE TALİBAN'DAN GERİ ALINDI

Öte yandan, Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Peştun Kot ve Pervan vilayetinin Şinvari ilçelerinin Taliban'dan geri alındığını açıkladı.

Son 24 saatte 14 vilayette Taliban'a karşı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyon sonucu 235 militanın öldürüldüğü, 161 militanın yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda patlamaya hazır 19 bomba düzeneğinin de imha edildiği vurgulandı.

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