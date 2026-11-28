Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde bir ortaokulun yakınında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı. Patlamanın, madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir evde depolanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

PATLAYICILARIN DEPOLANDIĞI EVDE FACİA

Kunar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Sami-ul Hak Hakbin, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada, patlamanın bir ortaokulun yakınındaki evde meydana geldiğini söyledi.

Hakbin, patlamanın ardından 7 kişinin cansız bedeninin ve 97 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayın, madencilik çalışmalarında kullanılmak üzere evde hazırlanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşandığını kaydetti.

Al Jazeera'ye konuşan Kunar İl Hastanesi Başhekimi Mawla Dad, daha önce yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişi sayısının ilk belirlemelere dayandığını ve yeni bilgiler doğrultusunda değişebileceğini ifade etmişti.

Haberin Devamı

PATLAMA SAAT 10.00'DA MEYDANA GELDİ

Kunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, olayla ilgili ilk açıklamasında patlamanın yerel saatle 10.00'da, Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda meydana geldiğini duyurmuştu.

Dehkan, olayda öğrencilerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtmiş ancak patlamanın nedeni ile can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

Ağustos ayında başkent Kabil'deki bir okul kompleksine düzenlenen el bombalı saldırıda, 9 ile 14 yaşları arasındaki 40'tan fazla çocuk yaralanmıştı.