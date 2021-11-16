Afganistan'da pasaport krizi baş gösterdi

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Afganistan'da Taliban yönetimi 7 Ekim'de başladığı pasaport dağıtımını başkent Kabil'de askıya aldı.

Pasaport Genel Müdürü Alem Gül Hakkani, basına yaptığı açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle pasaport dağıtımının askıya alındığını söyledi.

Sorunların giderilmesiyle pasaport dağıtımının yeniden başlayacağını ifade eden Hakkani, ayrıca Kabil'deki Pasaport Genel Müdürlüğü için yeni ekipman temin edileceğini belirtti.

Hakkani, pasaport dağıtımının sadece Kabil'de askıya alındığını ve diğer 6 vilayette dağıtımların devam ettiğini kaydetti.

Pasaport almak için günlük yaklaşık 20 bin kişinin başvuru yaptığını dile getiren Hakkani, "Ancak bizim günlük kapasitemiz 3 bin kişi" dedi.

Taliban yönetimi, sadece daha önce çevrim içi kayıt yaptırmış kişiler ve Afganistan'da tedavi edilemeyen hastalara pasaport dağıtıyordu.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının ardından uzun süre kapalı kalan Pasaport Genel Müdürlüğü 7 Ekim'de açılmıştı.