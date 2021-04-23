MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfganistan'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü
GeriDünya Afganistan'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Afganistan'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afganistan'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü

Afganistan'ın Zabul vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Zabul Valiliği sözcüsü Gül İslam Siyal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şehri Safa bölgesinde bir yolcu minibüsünün karşıdan gelen tırla çarpıştığını söyledi.

Kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını ifade eden Siyal, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını belirtti.

Siyal, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi