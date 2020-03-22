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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 18:56,Son Güncelleme:/

Afganistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

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Afganistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
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Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi.

Mayar, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.

Afganistan genelinde şu ana kadar 34 vaka görüldü.

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