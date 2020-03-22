AA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 18:56,
Afganistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi.
Mayar, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Afganistan genelinde şu ana kadar 34 vaka görüldü.
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