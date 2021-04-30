MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfganistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var
GeriDünya Afganistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 20:06 | Son Güncelleme:

Afganistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afganistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam yerel saatle 19.00 sularında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Logar İl Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, saldırının aşiret liderine ait bir misafirhanenin önünde düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Stanikzey, can kaybının daha fazla olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi