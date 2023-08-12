Afganistan’da kız okulları yeraltına indi

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Genç kızları ve kadınları en çok etkileyen kararlardan biri ise kız çocuklarının yalnızca ilkokul eğitimi almasına izin verilmesiydi. Ancak Afgan kızlar, Taliban yönetiminden gizli kurulmuş bir okul ağında eğitimlerini alarak, hakları için mücadele etmeyi sürdürüyor. BBC Afgan servisinin hazırladığı habere göre, ‘Learn Afghanistan’ (Afganistan Öğrensin) adlı eğitim gönüllüleri derneğinin de dahliyle kurulan ‘yeraltı okul ağında’ genç kadınlara yüz yüze ya da uzaktan eğitim imkânı sağlanıyor.

KORKU VE MÜCADELE

30 kişilik sınıflarda devam ettirilen eğitim mücaledesinde, okullarda çalışanların da büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Sınıfta eğitim alan kadınlardan birinin BBC muhabirine kullandığı, “Çaktırmadan eğitim alıyormuşum gibi. Oysaki hayatımı geri alıyorum” ifadeleri Afgan kadınların Taliban sonrası yaşadığı zorluğu ortaya koyarken, yaklaşık altı aydır bu okulda öğretmenlik yaptığını söyleyen öğretmen ise olası bir Taliban baskınından korkmasına rağmen küçük kızlara yardım etmek için devam edeceğini söylüyor. Taliban yönetimi her ne kadar kadınların eğitime katılmasının tamamen yasaklanmadığını ve “gerekli müfredat değişiklikleri” sonrası kadınların eğitime katılacağını söylese de uygulamalar bu yönde değil.