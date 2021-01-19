Afganistan'da kaymakam silahlı saldırıda öldürüldü

Vali Abdul Nabi Elham, basına yaptığı açıklamada, Hakyar'ın, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.



Saldırıda Hakyar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Elham, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.



Görgü tanıkları ise saldırıda, kaymakamın yanı sıra 2 kişinin daha öldüğünü öne sürdü.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.