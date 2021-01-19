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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Afganistan'da kaymakam silahlı saldırıda öldürüldü

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Afganistan'da kaymakam silahlı saldırıda öldürüldü
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Afgan yetkililer ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde, Vaşir ilçesinin Kaymakamı Muhammed Zahir Hakyar'ın, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Abdul Nabi Elham, basına yaptığı açıklamada, Hakyar'ın, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Hakyar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Elham, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda, kaymakamın yanı sıra 2 kişinin daha öldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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