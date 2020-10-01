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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Afganistan'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 6 yaralı

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Afganistan'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 6 yaralı
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Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Herat vilayetinde trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, Herat'ın Edresken ilçesinde bir yolcu otobüsün karşıdan gelen minibüsle çarpıştığını bildirdi.

Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 6 kişinin de yaralandığını belirtti. Farhad, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını kaydetti. 

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