Afganistan'da kaçırılan Fransız serbest

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Afganistan'da geçen ay kaçırılan Fransız yardım görevlisi serbest bırakıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 3 Kasımda Kabil'de kaçırılan Dany Egreteau'nun (32) serbest bırakıldığını açıkladı. Sarkozy, Egreteau'nun hangi koşullarda serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntı vermedi.
Bir sivil toplum örgütünün eğitim programında görev yapan Egreteau, Kabil'de silahlı kişilerce kaçırılmış, saldırganlar olaya müdahale etmek isteyen bir Afgan'ı öldürmüştü.
Egreteau, kaçırılmadan yaklaşık bir hafta önce Afganistan'da göreve başlamıştı.