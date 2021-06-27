Afganistan'da iki ilçe Taliban kontrolüne geçti

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Özbekistan sınırındaki Şor Tepe ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Hadid, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Tahar İl Şura Vekili Ainuddin Rustaki de militanların Rustak ilçesinin kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti.

Rustaki, çıkan çatışmalarda her iki tarafın da kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saatte Şor Tepe ve Rustak ilçelerinin yanı sıra başka iki ilçenin de kontrolünün ele geçirildiği iddia edildi.

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ilçesi Taliban kontrolüne geçmişti.

SON 24 SAATTE 193 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki 15 vilayette Taliban'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 193 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 110 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Operasyon sonucu patlamaya hazır halde bulunan 20 bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

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