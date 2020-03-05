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Afganistan, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:35,Son Güncelleme:/

Afganistan’da iki bölgede bomba ele geçirildi

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Afganistan’da iki bölgede bomba ele geçirildi
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Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Afgan güvenlik güçleri tarafından iki farklı bölgede patlamaya hazır bomba ele geçirildi. Bombaların kim tarafından yerleştirildiği konusunda Bakanlık bir açıklama yapmadı.

Afganistan’da ele geçirilen bombalardan biri Kandahar’a yakın Nad-e-Ali bölgesinde bir motosiklete monte edilmiş biçimde bulundu. Diğer bomba ise Khair Mani köyünde yol kenarına yerleştirildiği ifade edildi. Her iki bomba patlamadan Afgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bombaların kim tarafından yerleştirildiği konusunda Bakanlık bir açıklama yapmadı.

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