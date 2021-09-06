Afganistan’da iç savaş uyarısı

AFGANİSTAN’da eski yönetime mensup kurum ve güçler dağıtılmışken, yerlerine Taliban tarafından henüz yenileri de konabilmiş değil. Bu gerçeğe işaret eden Washington, olası bir iç savaş riskine dikkat çekti. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, “Tahminlerimiz, koşulların bir iç savaşa müsait olduğu yönünde” dedi. Amerikan Fox News’a konuşan Milley, “Bence koşullar hem daha geniş çaplı bir iç savaş hem de El Kaide ve DEAŞ’ın alan kazanmasına uygun” ifadelerini kullandı.

‘İSTİHBARAT TOPLAMAK ZORLAŞTI’

ABD’nin artık ülkede resmi olarak temsil edilmediğine dikkat çeken Milley, bunun bölgeden istihbarat toplamayı da zorlaştıracağını kaydetti. Mark Milley, “Bazı istihbarat ağlarını yeniden kurmamız gerekecek. ABD’ye yönelik tehditlere karşı vurucu operasyonlar yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden da ülkeden çekilmiş olsalar da komşu coğrafyadaki üsler vasıtasıyla bölgedeki terör hedeflerine nokta atışı operasyonlar düzenleyeceklerini söylemişti.

NATO’DAN RUSYA VE ÇİN VURGUSU

Afganistan’ın yeniden terör ihraç eden bir ülke haline gelebileceğine dair endişeler güçlenirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz Sunday Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Afganistan’da terörle mücadelede Rusya ve Çin’e de sorumluluk düştüğünü söyledi. Stoltenberg, “Rusya ve Çin dahil uluslararası toplumun”, Afganistan’ın terör örgütlerinin istedikleri gibi hareket edebileceği ve saldırılar planlayabileceği bir yer haline gelmemesi konusunda birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

G7 ZİRVESİNE ÇAĞRILACAKLAR MI

Terörle mücadelede Rusya ve Çin ile işbirliğine gidilmesi konusu NATO dışında G7’nin de gündeminde. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 8 Eylül’de bakanlar düzeyinde Afganistan konulu olağanüstü G7 zirvesi yapılacağını belirterek, Rusya ve Çin’in de davet edilmesinin planlandığını aktardı. Öte yandan Rusya tarafı bu konuda net bir davet gelmediğini söyledi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya ve Fransa yönetimleri ile Afganistan konulu bir toplantı için görüştüklerini ancak G7 formatında bir zirvenin tartışılmadığını söyledi. Zaharova, Batılı ülkelerin “artık ne istediğini netleştirmeleri gerektiğini” de kaydetti.

KABİL HAVALİMANINDAN SİVİL UÇUŞLAR BAŞLADI

Afganistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülkenin havacılık otoritesi. Şirket Taliban’dan yeşil ışık aldıktan sonra iç hat uçuşlarına başladı. Dün, Kandahar’dan gelen sivil yolcu uçaklarının, Taliban militanlarının nezaretinde Hamid Karzai Havalimanı’na indiği görüldü. Uçaktan inen yolcular terminale yürüyerek ulaşırken, militanlar havalimanı etrafında yoğun güvenlik önlemi aldılar. Havayolu şirketi, Kabil’den batıdaki Herat, kuzeydeki Mezar-ı Şerif ve güneydeki Kandahar kentlerine düzenli seferler yapılacağını bildirdi.

ABD’Lİ BAKANLARDAN KÖRFEZ TURU

Üst düzey Amerikalı yetkililer, Afganistan yenilgisi sonrası Ortadoğu’da ilişkilerin geleceğini değerlendirmek üzere Körfez ve Avrupa turuna çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ayrı ayrı Körfez ülkelerinde temaslarda bulunacaklar. Blinken gelecek hafta, tahliye sırasında Afganların getirildiği Amerikan üslerinin bulunduğu Katar ve Almanya’ya gidecek. Austin de dün Katar’a hareket etti. Bakan, oradan Bahreyn’e sonrasında ise Kuveyt ve Suudi Arabistan’a gidecek.

DİRENİŞTEN ATEŞKES SİNYALİ

AFGANİSTAN’da Taliban güçlerinin ele geçiremediği tek vilayet olan Pençşir’deki direniş güçlerinin lideri Ahmed Mesud’dan ateşkes sinyali geldi. Başkent Kabil’deki Afganistan Âlimler Şurası’nın taraflardan çatışmaları sonlandırmaları ve “Müslüman kanı dökmeye son vermeleri” için yaptığı çağrının ardından, Mesud da Facebook hesabından bir açıklama yaptı. “Ulusal Direniş Cephesi, Taliban’ın Pençşir ve Andarab’daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Âlimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz” ifadelerini kullanan Mesud, Afganistan’ın büyük çoğunluğunun Müslüman olduğunu hatırlatarak Taliban’ın Pençşir’de “cihad etmesinin” dini ve insani bir anlamı olmadığını belirtti. Öte yandan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fahim Daşti’nin Pençşir’deki çatışmalarda öldüğü açıklandı. Daşti dün sabah saatlerinde bir açıklama yapmış ve 1000 kadar Taliban militanını köşeye kıstırdıklarını, birçoğunu etkisiz hale getirip onlarcasını da rehin aldıklarını iddia etmişti. (Nerdun HACIOĞLU)





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