AA / Reuters
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Afganistan'da hava saldırısında 19 Taliban üyesi öldürüldü
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen hava harekatında 19 Taliban militanının öldürüldü
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, basına yaptığı açıklamada, Belh vilayetinin
Çarbulak ve Şolgere ilçelerinde Taliban sığınaklarına yönelik hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.
Rezai, saldırıda 19 militanın öldürüldüğünü belirtti.
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