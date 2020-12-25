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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Afganistan'da hava saldırısında 19 Taliban üyesi öldürüldü

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Afganistan'da hava saldırısında 19 Taliban üyesi öldürüldü
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Yetkililerden yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen hava harekatında 19 Taliban militanının öldürüldü

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, basına yaptığı açıklamada, Belh vilayetinin

Çarbulak ve Şolgere ilçelerinde Taliban sığınaklarına yönelik hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.

Rezai, saldırıda 19 militanın öldürüldüğünü belirtti.

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