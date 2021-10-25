Afganistan'da ekonomik krize 'buğday'lı çözüm: Taliban maaşları kilo ile ödeyecek!

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Afganistan'ın Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından içine girdiği kaos ortamı devam ederken ülkenin ekonomik durumdaki kötüye gidiş sürüyor. Ülkedeki doktorlar fakirlik nedeniyle çocukların açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirirken uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor.

Ülkenin ekonomik durumu giderek daha büyük bir açmaza sürüklenirken Taliban'ın yönetimi ele geçirdikten sonra hiçbir elektrik ödemesini gerçekleştirmediği ortaya çıkmıştı. Taliban'ın elektrik ithalatı için yapılan ödemeler için adım atmaması başkent Kabil'i elektriksiz kalma ihtimali ile karşı karşıya bıraktı. Ancak ülkedeki tek sıkıntı elektrik üretiminde değil.

Ülke yönetimini ele alan Taliban işçi maaşlarını ödemekte de zorlanınca ortaya yeni bir 'proje' attı. Bu yeni yöntemde işçiler ve mühendisler maaşlarını parayla değil buğday ile alacak...

Afganistan'da yoksullara iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek bir projede, çalışacak işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek.

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Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Rıyazettin Şerifi, 40 bin kişiye istihdam sağlayacak "İş Karşılığında Buğday Projesi"ne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'ın ekonomik yönden zor günler geçirdiğine işaret etti.

Söz konusu projenin öncelikle Kabil ve çevresinde daha sonra 34 ilde uygulanacağını belirten Şerifi, şöyle devam etti:

"Bu projenin iki amacı var. Birincisi, işsizlere istihdam oluşturmak, yoksullara iş imkanı sağlayarak ailelerine ekmek götürmelerine yardımcı olmak. İkincisi, Kabil yazın yeraltı su kaynakları bakımından sıkıntı çekiyor veya yağmur yağdığında şehrin sokaklarını sel götürüyor. Bu nedenle başkent etrafındaki dağlar ve tepelerde çukurlar kazıyor, sel yollarına küçük barajlar kuruyoruz. Böylece bir taraftan seli önlerken, diğer taraftan toprağın su tutmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Afganistan’da devlete ait depolarda 55 bin ton buğday bulunduğunun altını çizen Şerifi, mevcut buğdayı iş mukabilinde yoksul halka dağıtmak için bu projeyi planladıklarını vurguladı.

Şerifi, "2 aylık proje kapsamında çalışan işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek." dedi.

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Projenin açılışına Taliban yönetimi Ziraat Bakan Vekili Abdurrahman Raşid, Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ve Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkanı Abdurrahman Ataş da katıldı.