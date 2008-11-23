Afganistan'da düğüne bombalı saldırı

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Afganistan'da bir düğüne el bombasıyla düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, 62 kişi yaralandı.
Pervan vilayeti Valisi Abdüccabbar Tekva, saldırganların dün gece düğün töreni sırasında 3 el bombası attıklarını, damadının da yaralananlar arasında bulunduğunu söyledi. Vali, saldırıyı kimlerin yaptığının henüz tesbit edilemediğini belirtti.
Afganistan'da aileler arasındaki anlaşmazlıklarda sık sık şiddete başvuruluyor. Pervan vilayetinde Taliban'ın pek varlık göstermediği belirtiliyor.