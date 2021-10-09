Afganistan’da cuma namazına bombalı saldırı

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AFGANİSTAN’da sular durulmuyor. Ağustos ayında Taliban güçlerinin ele geçirdiği ülkede, dün bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Güzar-ı Sayed Abad adlı Şii camisine yapılan saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını belirtti. Mücahid, saldırıyı incelemek üzere özel bir timin bölgeye gönderildiğini söylerken, saldırının arkasında kimin olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı. Bazı yerel yetkililer can kaybını 55 başka bir kaynak 46 olarak verdi.

İNTİHAR BOMBACISI

Kunduz Vilayeti Polis Şefi Yardımcısı Dost Muhammed Obayda, saldırının cuma namazı sırasında namaz kılanlar arasında yer alan bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi. Obayda, saldırı sırasında olay yerinde bulunanların büyük bir çoğunluğunun hayatını kaybettiğini belirterek, “Tüm Şii kardeşlerimiz emin olsun ki kendilerinin güvenliği Taliban tarafından garanti altındadır” dedi.

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EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

Fransız AFP ajansına konuşan işadamı Zalmai Alokzai ise olayın ardından acil kan ihtiyacına karşılık hastaneye koştuğunu ve kaotik bir manzara ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Alokzai, “Ambulanslar ölüleri taşımak için hızla olay yerine geri dönüyordu” diye konuştu. Saldırının, ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilmesinden bu yana ülkede gerçekleşen en ölümcül saldırı olduğu belirtiliyor.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Saldırıyı DEAŞ’ın Horasan kolu üstlendi. Terör örgütünün Telegram gruplarından yapılan açıklamada bir intihar bombacısının caminin içinde kendisini infilak ettirdiği belirtildi. Afganistan’da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. ABD’nin ülkeden tamamen çekildiği 31 Ağustos’tan bu yana, ülkedeki bombalı saldırıların çoğu, DEAŞ’ın konuşlandığı başkent Kabil ile Afganistan’ın doğusunda gerçekleşiyor. DEAŞ, Afganistan’da birçok yasak getiren Taliban’ı bile ılımlı buluyor.