Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Afganistan'da camiye saldırı:10 ölü, 15 yaralı

#Afganistan#Cami#Saldırı
Afganistanda camiye saldırı:10 ölü, 15 yaralı

Afganistan'da bir camiye düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Korkunç saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.

Haberin Devamı

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde bir camide meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.

10 ÖLÜ, 15 YARALI

Afgan polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 10 kişi 15 kişi de yaralandı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde de bir okula bombalı saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybederken çoğunluğu çocuk olan 17 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Cami#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid