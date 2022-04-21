Afganistan'da camiye saldırı:10 ölü, 15 yaralı

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Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde bir camide meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.



10 ÖLÜ, 15 YARALI



Afgan polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 10 kişi 15 kişi de yaralandı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.



Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde de bir okula bombalı saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybederken çoğunluğu çocuk olan 17 kişi yaralanmıştı.