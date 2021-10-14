Afganistan'da büyük insanlık dramı: Çocuklar açlık yüzünden ölümle burun buruna!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Saadet zinciri vurgununda kritik gelişme Sanıktan skandal hareketSaadet zinciri vurgununda kritik gelişme! Sanıktan skandal hareket#Dolandırıcılık
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak#İklim Değişikliği
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Afganistanda büyük insanlık dramı Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyorAfganistan'da büyük insanlık dramı! 'Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyor' #Afganistan
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
İş insanı çiftlik evinde kâbusu yaşadı Kıskıvrak yakalandılarİş insanı çiftlik evinde kâbusu yaşadı! Kıskıvrak yakalandılar#Mersin
Bilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklamasıBilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklaması#Koronavirüs
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyorMarketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor#Kanser
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Kadınlar ne demek istediKadınlar ne demek istedi?#Bensu Soral
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
Dönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktıDönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktı#Kaybolan Meslekler
HABERLERDünya Haberleri

Afganistan'da büyük insanlık dramı: Çocuklar açlık yüzünden ölümle burun buruna!

#Afganistan#Taliban#ÇOCUK
Afganistanda büyük insanlık dramı: Çocuklar açlık yüzünden ölümle burun buruna

Afganistan'ın Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından içine girdiği kaos ortamı devam ederken ülkenin ekonomik durumdaki kötüye gidiş sürüyor. Ülkedeki doktorlar fakirlik nedeniyle çocukların açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirirken uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor.

Haberin Devamı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Indira Gandhi Çocuk Hastanesinde yetersiz beslenme bölümünden sorumlu Dr. Muhammed Emin Şerifi, Afganistan'daki yoksulluk nedeniyle çocukların yeterli beslenemediklerini ve ülke genelinde çocukların durumunun tehlikede olduğunu söyledi.

Afganistan'da bazı aileler çocuklarını doyurmak için günlük yiyecek bulamazken, bazı çocuklar da yetersiz beslenme nedeniyle hastanelerde yatıyor.

Dr. Şerifi, ülkede yaşanan ekonomik kriz ve yoksulluğun çocuklara olan etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Hastanede onlarca çocuğun yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Şerifi, “Bu hastalığın nedeni halkın maddi durumunun kötü olmasıdır. İnsanlar çocuklarına bakamıyor, sağlıklı besleyemiyorlar.” dedi.

Çocukların, yeterli protein alamadıkları için ishal ve benzer hastalıklara yakalandıklarını dile getiren Şerifi, “Çocuklardaki açlık ve yetersiz beslenme halsizliğe yol açıyor ve bu durum çocukların gözlerinin çevresinde siyahlığa neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Afganistanda büyük insanlık dramı: Çocuklar açlık yüzünden ölümle burun buruna

Ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle devlet dairelerinde çalışanların yaklaşık 4 aydır maaş alamadıklarına işaret eden Şerifi, “Kışın gelmesiyle hastalıklarda artış olacaktır. İnsanlar maaş alamıyor, işsizlik ve fakirlik hat safhada. Çocukların durumu tehlikede. Uluslararası topluluklardan Afgan halkına yardım etmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterresten Afganistan mesajı: Tüm dünya ağır bedel öder

İlgili Haber:BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afganistan mesajı: 'Tüm dünya ağır bedel öder'

"BUGÜN ÇOCUKLARIMIN YİYECEĞİ YOK"

Afganistan'da yaşanan kuraklık, kırsal bölgelerdeki yoksulluğun daha da artmasına neden oldu.

Kabil'e 5 kilometre uzaklıktaki Budhak köyünde bazı aileler çocuklarına ekmek bulmakta zorlanıyor.

Tek göz kerpiç bir evde 5 çocuğuyla yaşayan 25 yaşındaki anne Felvaşa Feriba, çocuklarına verecek yiyeceklerinin olmadığını söyledi.

Feriba, "Bu tek göz kerpiç evde yaşam sürdürüyoruz. Elektrik, su yok. İşsizlik var. Yiyeceğimiz yok. Çocuklarımın kışlık giysisi yok. Yedirecek ve giydirecek bir şeyimiz olmadığı için çocuklarım ağlıyor." dedi.

Afganistanda büyük insanlık dramı: Çocuklar açlık yüzünden ölümle burun buruna

Baba Gulam Hasan da gündelik işçi olarak çalıştığını, bir gün iş bulursa 10 gün iş bulamadığını belirtti.

Mutfak ve banyonun kullanılamaz halde olduğu gözlenen evde un, şeker ve yağ gibi temel ihtiyaç maddelerinden hiçbirisinin olmadığı dikkati çekti.

Haberin Devamı

Feriba, çocuklarının yaşadığı zorluklarla ilgili şunları anlattı:

"Bugün çocuklarımın yiyeceği yok. Yarına da yiyecek bir şeyimiz yok. Kış için de bir şeyimiz yok. Ne soba ne odun ne de kömür. Çocuklarım kışın hastalanırsa doktora götürecek paramız yok. Çocuklarımın geleceğinden endişe duyuyorum, çok üzülüyorum."

Afganistan'ın genelinde yaşanan altyapı sorunu Budhak köyünde de göze çarpıyor. Hastalıklara yol açma tehlikesi bulunan atık sular, köyün sokaklarının ortasından akıyor. Çocuklar pis suların aktığı sokaklarda oynuyor.

Haberin Devamı

Ülkedeki iç savaş sırasında hedef gözetmeksizin köye atılan bir havan topu nedeniyle 15 yaşındayken sol kolundan sakatlanan 35 yaşındaki Zermine Arselehan, kocasının üç yıl önce Kabil’deki bir bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini ve 4 kız çocuğuyla hayat mücadelesi verdiğini ifade etti.

Taliban Afganistanda ortaokulları açtı: Kız öğrenciler eğitime dahil edilmedi

İlgili Haber:Taliban Afganistan'da ortaokulları açtı: Kız öğrenciler eğitime dahil edilmedi!

“SABAH BİR ŞEY YEMEDİK"

En büyük kızının 14 yaşında olduğunu dile getiren Arselehan, "Kocamın vefatından sonra, ailemize bakacak kimse yoktu. Tek göz odada yaşıyoruz. Kira verebilmek için gelirim yok. Elektriğimizi de parasını ödeyemediğimiz için kestiler." dedi.

Haberin Devamı

Afganistanda büyük insanlık dramı: Çocuklar açlık yüzünden ölümle burun buruna

Arselehan, “Sabah bir şey yemedik. Akşam için biraz patates var onları haşlayıp çocuklarıma yedireceğim. Yağımız olmadığı için yemek yapamıyorum." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Ab Gani, köyde 300 ailenin yaşadığını, bu ailelerden yaklaşık yarısının yiyecek sıkıntısı çektiğini aktardı.

Gani, ülkedeki iç savaş döneminde köyün karşı gruplar arasında çıkan çatışmaların arasında kaldığını, söz konusu çatışmalarda atılan havan topu ve bombalar nedeniyle birçok evin yıkıldığını belirtti.

Haberin Devamı
Talibanın 40 günü Neler oldu, neler olacak

İlgili Haber: Taliban'ın 40 günü! Neler oldu, neler olacak?

Onlarca ölü ve yaralının yanı sıra 20'den fazla kişinin de o günlerde kol veya bacaklarını kaybederek sakatlandığını belirten Gani, köylerindeki yoksul ailelere yardım yapılmasını istedi.

Afganistan'ı 1979 yılında işgale kalkışan Sovyetler Birliği'yle savaş yaklaşık 10 yıl sürdü. Rus güçlerine karşı savaşan Afgan gruplar, 1996'ya kadar iktidarı ele geçirmek için birbirleriyle savaştı. İç savaş nedeniyle ülkedeki yönetim boşluğu, asayiş ve sosyal sorunların artması Taliban'ın hakimiyetinin önünü açtı.

Afganistanda büyük insanlık dramı: Çocuklar açlık yüzünden ölümle burun buruna

ABD'nin 2001'de Afganistan'ı işgali Taliban yönetimine son verirken ülkedeki istikrarsızlık ve çatışmaların artmasına neden oldu. Yaklaşık 42 yıl süren savaşlar ve siyasal istikrarsızlık, Afgan halkının ekonomik ve sosyal yönden gerilemesine yol açtı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, pazartesi yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki insani ve sosyo-ekonomik durum çöküşün eşiğinde. Norveç Mülteci Konseyine göre, uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bekleyip göremeyiz. Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler:

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk! 7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin eviAşk bitti, 150 bini geri ver!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Taliban#ÇOCUK

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!