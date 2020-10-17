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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü

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Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
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 Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gor'un Pallal bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, saldırının Taliban tarafından yapıldığını kaydetti.

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