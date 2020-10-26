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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

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Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
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Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Maydan Vardak Valiliği Sözcüsü Muhibbullah Şerifzey, basına yaptığı açıklamada, Maydan Vardak'ın Celriz ve Çek ilçelerinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın sivilleri taşıyan araçların bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Şerifzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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