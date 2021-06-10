MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü
GeriDünya Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 10.06.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Baglan İl Şura Vekili Bismillah Ataş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bağ Şamal bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Ataş, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 10 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, ölen ve yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının 50 olduğunu iddia etti.

Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken şiddet olayları arttı.

Mayıs başından bu yana ABD askerlerinin çekilmeye başlamasıyla ortaya çıkan güvenlik boşluğundan istifade eden Taliban, geçen aydan bu yana saldırılarını artırdı.

Saldırılarla Taliban'ın toprak hakimiyetini genişlettiği belirtiliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi