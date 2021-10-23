Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Yetkililer, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuğun öldüğünü ifade eden yetkililer, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Daha önce Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"
Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!
Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda
Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım
Tarihe geçecek yanlış park tepkisi