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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa'nın merkezindeki Şuhi bölgesinde yol kenarına

yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Şuriş, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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