Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa'nın merkezindeki Şuhi bölgesinde yol kenarına

yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Şuriş, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara