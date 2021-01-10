Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamu Koruma Başkanlığı sözcüsü Ziya Vadan'ın aracına yerleştirilen bombanın, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde patlatıldığını bildirdi.



Aryen, saldırıda Vadan ile 2 arkadaşının öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.



Sözcü, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.