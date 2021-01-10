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Dünya
AA / AFP - Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
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Afgan yetkililer, Kamu Koruma Başkanlığı sözcüsü Ziya Vadan'ın aracına yerleştirilen bombanın, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde patlatıldığını bildirdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamu Koruma Başkanlığı sözcüsü Ziya Vadan'ın aracına yerleştirilen bombanın, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde patlatıldığını bildirdi.

Aryen, saldırıda Vadan ile 2 arkadaşının öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Sözcü, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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