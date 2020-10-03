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Haber Giriş: 03.10.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü

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Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü
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Afganistan’da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Nangarhar ilinin Shinwar ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü aracın kaymakamlık binası yakınlarında infilak ettirilmesi sonucu 14 kişiyi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İl Şura Meclisin Üyesi Obaidullah Shinwari, ölenlerin 8'inin sivil olduğunu söyledi. Nangarhar Valilik Sözcüsü Attaullah Khogyani “Patlamanın ardından birkaç saldırgan kaymakamlık binasına girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından öldürüldü” dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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