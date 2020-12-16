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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
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Afganistan'ın başkenti Kabil ve Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pencsed Famili bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu iki kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, Pervan vilayetinin Sersayyad bölgesinde, Kapisa Vilayeti Cinayetlerle Mücadele Müdürlüğü personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Şuriş, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını kaydetti.

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