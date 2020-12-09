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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
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Afganistan'ın Gazne vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç asker hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gazne'nin Molla Nuh Baba bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Cumazadah, saldırıda üç askerin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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